Vídeo: Mayweather e Logan Paul fazem encarada séria e clima esquenta para duelo de Boxe Com duelo de Boxe marcado para acontecer no próximo domingo (6), Floyd Mayweather e Logan Paul fazem encarada tensa e aumentam a expectativa dos fãs; assista

Marcado para acontecer no próximo domingo (6), em Miami, na Flórida (EUA), o duelo de Boxe entre Floyd Mayweather e Logan Paul ganhou mais uma dose de expectativa por parte dos fãs. Isso porque, na última quinta-feira (3), os dois lutadores promoveram uma encarada tensa em uma espécie de palco improvisado, com direito a torcida presente.

Em vídeo que foi divulgado nas redes sociais do “Showtime”, empresa responsável por organizar o confronto, ambos quase ficaram com o rosto colado, mas adotaram “estratégias” diferentes. Enquanto Mayweather optou pelo silêncio, Logan apostou nas já tradicionais provocações, que não chegaram a afetar Floyd, tendo em vista que o astro do Boxe deixou o YouTuber falando sozinho.

Com um incrível cartel invicto de 50 vitórias (sendo 27 por nocaute) no Boxe profissional, Floyd Mayweather é considerado por alguns especialistas o maior pugilista de todos os tempos. Atualmente com 44 anos, o americano fez sua última luta profissional em 2017, quando derrotou Conor McGregor por nocaute. Um ano depois, Floyd chegou a fazer um duelo de exibição no Japão, contra Tenshin Nasukawa, onde saiu vencedor por nocaute no primeiro assalto.

18 anos mais novo em relação a Floyd Mayweather, Logan Paul é irmão de Jake Paul, que inclusive, tem duelo de Boxe marcado contra Tyron Woodley para o mês de agosto. Famoso por seus vídeos no YouTube, Logan possui apenas duas lutas no Boxe profissional, ambas contra o rapper inglês KSI. No primeiro encontro, que teve caráter amador, Paul viu o embate terminar empatado. Já na revanche, acabou sendo derrotado na decisão dividida.

