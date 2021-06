Vídeo: Marca divulga iPhone 13 de ouro cravejado de meteorito por R$ 73 mil

A Apple, empresa produtora do iPhone, foi surpreendida pela marca russa Caviar, que apresentou quatro modelos do iPhone 13, sendo o mais caro deles no valor de US$ 15 mil (cerca de R$ 73 mil).

Os modelos da Caviar vão usar os futuros iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, que serão customizados com o tema ‘Desfile dos Planetas’. Todos os smartphones são cobertos de titânio enegrecido, e alguns contém ouro de 24 quilates. Os celulares também terão pedaços de meteoritos.

A customização feita de titânio é a mais “barata”, com preços que variam entre R$ 62 mil e R$ 68 mil, de acordo com o armazenamento escolhido. A versão com ouro puro nos detalhes chega a R$ 73 mil.

Apesar do telefone ainda não ter sido lançado, a marca já está aceitando encomendas dos smartphones customizados. Os dispositivos só serão entregues quando a Apple disponibilizar os celulares no mercado. Cada modelo terá apenas 99 unidades disponibilizadas.

