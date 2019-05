Vídeo manipulado da líder democrata dos EUA viraliza na rede

Um vídeo manipulado que mostra Nancy Pelosi arrastando as palavras viralizou nesta sexta-feira (24), com milhões de reproduções, em meio a uma troca de insultos entre a líder democrata e o presidente Donald Trump.

Uma análise do vídeo feita por jornalistas da AFP identificou que o original teve sua velocidade reduzida em 75%.

Uma versão divulgada no Facebook pelo site Politics WatchDog registrava 2,4 milhões de reproduções, com ampla circulação no YouTube e no Twitter.

Na parte dos comentários, alguns usuários do Facebook chamavam Pelosi de “bêbada”, ou de “desastre balbuciante”, sugerindo que havia tomado remédios, ou sofrido um derrame cerebral.

O vídeo surgiu após uma dura troca de declarações públicas entre Pelosi e Trump. Ontem, o presidente chamou sua adversária no Congresso de “Nancy, a louca” e “desastre”.

A democrata questionou o equilíbrio mental do presidente e pediu à família de Trump que “intervenha” pelo “bem do país”.

“Sou um gênio extremamente confiável”, declarou o presidente, expressão criticada por Pelosi de imediato.

“Quando o ‘gênio extremamente confiável’ começar a agir de forma mais presidencial, estarei feliz de trabalhar com ele em infraestrutura, comércio, ou outros temas”, tuitou a líder democrata.

O vídeo manipulado parece ter sido tirado do discurso de Pelosi durante um evento em Washington na terça-feira.

Nele, Pelosi argumentou que Trump está “obstruindo a Justiça” e está envolvido em “acobertar”, ao se negar a cooperar com as investigações dos democratas no Congresso, segundo a emissora C-SPAN, que publicou o vídeo original na Internet.

A congressista disse que as ações do presidente podem ser consideradas crimes, os quais podem levar a um processo de impeachment. Ainda assim, ontem, ela considerou prematura sua abertura, alegando que a iniciativa seria “muito divisiva”.

Segundo o jornal The Washington Post, que publicou primeiro o vídeo manipulado, a voz de Pelosi também teria sido alterada para omitir que a velocidade do vídeo havia sido desacelerada.

Na quinta-feira, Trump tuitou outro vídeo de Pelosi que parece ter sido editado para destacar partes de um discurso, no qual a congressista gagueja e pronuncia algumas palavras errado. Acima, Trump escreveu: “Pelosi gagueja em entrevista coletiva”.