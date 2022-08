Vídeo: ‘Mais Você’ afasta funcionário que exibiu VT de macacos em caso de racismo de Ewbank e Gagliasso

Ana Maria Braga usou o Twitter, na tarde desta segunda-feira (1º), para comunicar a saída da pessoa responsável por exibir um vídeo com um macaco enquanto a apresentadora falava sobre racismo sofrido pelos filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no “Mais Você”, da Globo.







“Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, escreveu Ana Maria.

“Vim pedir desculpas pelo ocorrido hoje no nosso programa (…). Quando chamei a fala da Giovanna, apareceu uma imagem horrível, que não deveria ter acontecido. É uma falha imperdoável. Eu venho me desculpar”, afirmou ela em um vídeo no Instagram. Assista abaixo.