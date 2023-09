Vídeo: mãe se confunde em chá revelação e viraliza na internet

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2023 - 18:26 Compartilhe

O chá revelação do sexo de uma criança já é uma cerimônia muito esperada para os pais e mães hoje em dia e o mistério é um ingrediente essencial na hora de revelar o casal espera um menino ou uma menina.

Às vezes a surpresa é estragada pelos próprios pais e foi isso que aconteceu com a norte-americana Amanda Back, que acabou revelando o segredo antes da hora e viralizou na internet.

O casal havia encomendado um bolo com decoração azul e rosa e estavam dentro do tema: ela de vestido rosa e ele com uma camisa azul. Havia também um adorno espetado no meio do bolo que trazia a inscrição “pink or blue”. A ideia era que ambos pegassem um pedaço do bolo com uma taça e a cor do recheio revelaria o sexo da criança.

Amanda, no entanto, tirou a plaquinha da decoração antes da hora, e acabou revelando que o recheio do bolo era rosa.

“Oh, meu Deus… Você acabou de entregar”, disse o marido para Amanda, aos olhos confusos da filhinha do casal. A gestante demorou para perceber o erro que havia cometido.

”Posso culpar o cérebro da gravidez, certo? Porque eu realmente não sei o que eu estava pensando, mas pelo menos daremos boas risadas para sempre”, brincou Amanda na legenda.

Até a publicação desta matéria o vídeo já havia sido assistido mais de 69 milhões de vezes.

