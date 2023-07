Vídeo: Lutadoras de boxe dão espetáculo ao se beijarem durante pesagem antes da luta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2023 - 8:04 Compartilhe

As beldades do boxe ficaram de frente na pesagem, mas surpreenderam os fãs ao se beijarem na boca antes da luta do Kingpyn Boxing, em Dublin

As estrelas do Onlyfans, Whitney Johns e Amber O’Donnell, se encontraram dia antes do confronto de boxe para a tradicional pesagem antes das lutas.

Os influenciadores devem lutar nas semifinais do torneio de High Stakes da Kingpyn Boxing na noite deste sábado. A dupla impressionante vai se enfrentar na chave dos perdedores, depois de sofrerem derrotas nas quartas de final em abril.

Mas não houve sinal de hostilidade quando as duas mulheres subiram à balança para suas pesagens 24 horas antes da luta. Foi exatamente o contrário, já que Johns deu um beijo no nariz de sua adversária, que O’Donnell inicialmente vacilou.

Mas a jovem de 24 anos voltou mais forte, dizendo: “Se você vai fazer isso, faça corretamente”, agarrando Johns e beijando enfaticamente a modelo fitness americana.

O espetáculo durou uma fração de segundo até que um Johns afobada recuou. A ousadia no programa deixou os fãs aplaudindo, enquanto até mesmo os apresentadores no palco ficaram boquiabertos.

O apresentador Andy Sheppard interveio de forma hilária: “Não sei bem o que aconteceu aqui esta noite, pessoal”.

