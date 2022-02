VÍDEO: Lucão arrisca de longe e faz uma pintura na goleada do Salgueiro sobre o Sete, pelo Pernambucano

A terceira rodada do Campeonato Pernambucano teve um momento antológico. O zagueiro Lucão, do Salgueiro, arriscou do campo de defesa e a bola pegou um efeito a ponto de surpreender o goleiro Neneka e estufar a rede para delírio da torcida. Foi o segundo gol do Carcará na goleada por 4 a 0 sobre o Sete de Setembro neste domingo (6). Pedro Maycon, duas vezes, e Maycon também marcaram na primeira vitória do Salgueiro na competição. Clique no player para ver o golaço!

Lucão foi rechaçar a bola e marcou um golaço (Reprodução / TV FPF)

