Vídeo: Lontra salva celular que caiu na água em parque chinês

Uma lontra resgatou um celular que caiu na água, no Shanghai Wild Animal Park, na China. O aparelho estava com a câmera ligada, então tudo foi registrado.

O celular caiu na água por acidente. As imagens ficaram embaçadas e cheias de vultos, mas é possível perceber a ação da lontra. E a ação também foi gravada pelas câmeras de segurança do parque.

Ni Li, funcionário do local, explicou à imprensa local que a lontra achou que o celular era lixo e por isso correu para tirá-lo do água. Segundo ele, essa lontra é “a mais esperta do parque”.

O turista que quase perdeu celular pediu para a lontra ser recompensada pelo resgate. O “prêmio” foi dado com peixes.

