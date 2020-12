Vídeo: Lisca fica ‘pistola’ com arbitragem por gol mal anulado diante da Chape

O técnico do América-MG, Lisca, questionou muito o gol anulado pela árbitra Edina Alves Batista em uma marcação do assistente,que invalidou o tento anotado por Ademir no fim do jogo contra a Chapecoense.

O jogo estava empatado em 2 a 2 e o gol do “Fumacinha” seria o da virada e assim, o Coelho se tornaria líder da Série B. As imagens do vídeo mostraram que a posição do atacante americano era legal. Confira o desabafo do treinador no vídeo acima.

Lisca reclamou do gol mal anulado de Ademir no fim do jogo contra a Chape-(Mourão Panda/América-MG)

