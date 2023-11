Vídeo: Lexa compartilha momentos românticos no Jalapão ao lado de Ricardo Vianna

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 11:09 Para compartilhar:

A cantora Lexa compartilhou novos registros da sua viagem romântica ao lado do namorado Ricardo Vianna.

“Sintam essa vibe boa… que viagem ESPETACULAR! Montei essa viagem com muito carinho com os meus amigos. Juntamos as pessoas mais aleatórias no mesmo rolê… Tinha repórter, cantoras, ator, atriz, produtor, jogador de futebol, empresária, Dj e por aí vai… mas a energia positiva foi o que regeu nossa Trip! Eu ri tanto, mas tanto… eu fui MUITO FELIZ! Agora já era… vai ter Trip da Lexa SEMPREEEE! Obrigada galera, amo demais vocês”, escreveu ela.

