VÍDEO: Lewis Hamilton se aventura e faz manobras radicais em salto de skydiving

Lewis Hamilton é uma figura ímpar dentro do esporte. Heptacampeão mundial da Fórmula 1, o piloto é apaixonado por outras modalidades e publica suas práticas nas redes sociais. Dessa vez, Hamilton, tão acostumado com altas velocidades dentro das pistas, decidiu se aventurar nos céus. O piloto andou praticando o skydiving nos últimos anos e publicou, neste domingo, suas manobras radicais no ar.

– Eu tenho aprendido como praticar o skydiving nos últimos anos. É uma das coisas que mais gosto de fazer no meu tempo livre. Essa foi a primeira vez que eu voei sozinho – escreveu Hamilton.

– Depois do salto, fui passar um tempo treinando no túnel do vento. A próxima vez que saltar, publicarei para mostrar minha progressão a vocês – concluiu o heptacampeão.

Craque na Fórmula 1, Lewis Hamilton é um grande fã do saudoso Ayrton Senna e possui até mesmo um controle personalizado do ídolo brasileiro

