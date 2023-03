Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 21:46 Compartilhe







Capitão do Vasco neste início de 2023, o zagueiro Léo foi o único a falar na zona mista do Maracanã após a eliminação para o Flamengo no Campeonato Carioca. O defensor lamentou a segunda queda na semana (após a derrota para o ABC na Copa do Brasil) e projetou a reação na sequência da temporada.

– Nunca é bom ser eliminado, foi muito difícil quinta-feira (eliminação para o ABC). Temos que ficar calados, aproveitar esse tempo de trabalho para o Brasileiro. A equipe hoje na minha visão fez um bom jogo, tomamos um gol de pênalti no momento que estávamos melhor, isso é frustrante para a gente e o torcedor. Infelizmente não conseguimos, mas é manter a cabeça em pé, continuar trabalhando, não podemos colocar a cabeça no buraco agora e seguir firme – disse Léo, antes de completar:

– O que tem pela frente para nós é o Campeonato Brasileiro, é o que há. Vamos dizer que é a nossa Copa do Mundo, vamos dar nosso melhor. Não queríamos ter sido eliminados da Copa do Brasil e perdido hoje, mas foi algo que aconteceu. É um campeonato que não tem muito o que ficar falando. Estou de coração partido, mas a vida tem que partir para frente. As 38 rodadas do Brasileiro serão muito importantes.

Em rápida conversa com a imprensa, Léo também comentou sobre o momento do Vasco, a partida contra o Flamengo, a atuação do companheiro Capasso e a necessidade de reforços para o time. Confira os depoimentos do zagueiro no vídeo acima.

