VÍDEO: Léo fala sobre ‘virar a chave’ do São Paulo no Campeonato Brasileiro

Após a derrota do São Paulo por 3 a 1 para o Flamengo, pelo primeiro jogo na semifinal da Copa do Brasil, o zagueiro Léo falou sobre necessidade de ‘virar a chave’ no Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a equipe viva em três campeonatos – além da Copa do Brasil e do Brasileirão, na Copa Sul-Americana – o Tricolor não apresenta o mesmo desempenho em todas.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta uma situação delicada. Na 12ª colocação da tabela, somou 29 pontos nas 23 rodadas até o momento.

A cria de Cotia destacou que o foco da equipe é ir bem em todas as competições, mas diante ao cenário atual e ao calendário, não é possível.

Para o zagueiro, é necessário uma ‘virada de chave’ no Brasileirão. No próximo domingo (28), o Tricolor encontra o Fortaleza no estádio do Morumbi às 16h.

– A gente priorizou todas as competições. A gente quer ganhar todas, mas não sei se é possível. Se der para lutar, a gente vai lutar. Estamos virando a chave tem bastante tempo. Estamos em três competições, é sempre virar a chave. O importante agora é ir para a casa, esfriar a cabeça. Amanhã a gente vai reapresentar, ver o que o professor tem para falar. Falar o que temos que acertar porque domingo é um jogo muito importante para a gente – disse.

Léo destacou necessidade de voltar olhares para o Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação /São Paulo)

