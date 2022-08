VÍDEO: Léo, do São Paulo, classifica briga entre Galoppo e Pablo Maia como ‘normal’

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 0:05 Compartilhe

O zagueiro Léo, do São Paulo, foi um dos principais jogadores do time a acalmar Pablo Maia, que ficou muito irritado com a cobrança do argentino Galoppo. Os dois brigaram após a derrota do time para o Flamengo por 2 a 0 neste sábado (6), no Morumbi.

– Na hora do gol teve uma discussão, que é normal as cobranças naquele momento. Achei que tinha que acalmar ele (Pablo Maia), passar tranquilidade, abracei ele. Ele me agradeceu no vestiário, falei ‘calma, cabeça fria’. Estressado, ele poderia tomar alguma atitude que viesse a prejudicar ele, tanto no momento como pro futuro – contou o camisa 16.

Léo ainda falou mais sobre a briga entre os jogadores e também avaliou a nova derrota do Tricolor no Brasileirão. CONFIRA NO VÍDEO ACIMA!

Léo acalmou Pablo Maia após derrota para o Flamengo (Foto: Divulgação /São Paulo)

