VÍDEO! Leila Pereira comemora empate do Palmeiras e se mantém otimista: ‘Vamos resolver em casa’

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acompanhou a partida de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG. Após o empate em 2 a 2, conquistado nos acréscimos, a dirigente se manteve otimista para uma decisão no Allianz Parque, que acontece na próxima semana. Confira no vídeo acima:

Leila Pereira se mantém otimista para decisão na Libertadores (Foto: Reprodução/Leila Pereira)

