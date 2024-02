Vídeo: Lamborghini avaliada em mais de R$ 3 milhões fura pedágio e é interceptada pela PRF

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2024 - 10:17 Para compartilhar:

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interceptou uma Lamborghini conversível avaliada em mais de R$ 3 milhões na BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus (BA), município que fica a cerca de 192 quilômetros de Salvador. De acordo com as autoridades, o veículo teria passado por dois pedágios na BR-324 sem pagar as tarifas. O caso ocorreu durante a manhã desta terça-feira, 27.

+ PRF e Receita pegam meia tonelada de cocaína em caminhão boiadeiro no Paraná

+ Agente da PRF é preso em flagrante com 300 quilos de cocaína e crack no interior de SP

Confira as imagens divulgadas pela PRF:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRF Brasil (@prfoficial)

Segundo as forças de segurança, funcionários da praça de pedágio da concessionária que administra a rodovia federal teriam notificado às autoridades sobre um carro de luxo vermelho que evadiu o pagamento das tarifas e fugiu dos postos de Simões Filho e Amélia Rodrigues. Com as informações, policiais rodoviários federais intensificaram as atividades de vigilância e montaram uma barreira na BR-101.

Na altura do quilômetro 265, as autoridades conseguiram interceptar o veículo e deter o motorista. Foi constatado pelas forças de segurança que o indivíduo, além de evadir o pedágio, dirigia sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e não havia placas de identificação na Lamborghini. Como resultado, o sujeito foi multado em R$ 1,5 mil pelas infrações ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias