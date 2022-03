Vídeo: Ladrão mata acidentalmente comparsa durante assalto

Um criminoso matou o comparsa com um tiro acidental, durante um assalto em Hualmay, no Peru, na segunda-feira (21). A vítima da dupla era um entregador que estava de capacete e mexendo no celular em cima da moto. Os assaltantes se aproximaram na tentativa de levar o veículo. As informações são do jornal Clarín.

Un ladrón mató por accidente a su cómplice durante un asalto.



Más: https://t.co/0u5mCr3hQo pic.twitter.com/1H3D2s6RES — Clarín (@clarincom) March 24, 2022

No entanto, o entregador reagiu e durante a briga um dos ladrões atingiu a cabeça da vítima com uma arma, que acabou disparando e atingindo o comparsa.

Conforme o jornal El Comercio, o criminoso baleado morreu no local. O homem que atirou fugiu do local. Segundo a polícia local, o comparsa morto foi identificado como Roberto Arturo Bazalar Meza, de 27 anos. O outro criminoso ainda não foi identificado e continua foragido.

