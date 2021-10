Vídeo: Ladrão faz o sinal da cruz antes de furtar bicicleta em pátio de igreja

Um ladrão entrou em uma igreja e fez o sinal da cruz antes de furtar a bicicleta que estava no pátio do templo, em Anápolis (GO), no sábado (23). Câmeras de segurança do local registram a cena.

O homem entra na igreja, faz o sinal da cruz e sai em seguida. Na sequência, o homem senta no pátio por alguns segundos e depois vai até a bicicleta, rompe a trava de segurança e sai pedalando.

De acordo com o dono da bicicleta, ele só percebeu o furto ao sair da igreja. A polícia foi acionada, mas o ladrão não foi localizado.

