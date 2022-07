Vídeo: Ladrão é preso após ser expulso de loja a vassouradas no DF

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de tentar assaltar uma loja na Fercal, região administrativa do Distrito Federal, na quinta-feira (28). Imagens de uma câmera de segurança mostram o suspeito anunciando o roubo e fingindo estar com uma arma. A atendente do local reage com golpes de vassoura e expulsa o criminoso do local. As informações são do R7.







Mais tarde, o homem foi identificado e preso por tentativa de assalto. Conforme a Polícia Civil, ele já tinha diversas passagens, inclusive por furtos, roubos e tráfico de drogas, segundo a polícia.