Vídeo: Kate Middleton ‘está melhorando’, atualiza príncipe William

O príncipe William confirmou nesta quarta-feira, 5, que Kate Middleton “está bem” em meio ao tratamento de quimioterapia preventiva contra um tipo de câncer não especificado.

A declaração foi feita em meio às comemorações de 80 anos do “Dia D”, quando tropas aliadas atacaram tropas nazistas na Normandia, na França, em meio à Segunda Guerra Mundial.

“Ela está melhorando. Ela adoraria estar aqui hoje”, disse o príncipe de Gales, em resposta a um veterano da Guerra quando questionado sobre o estado de saúde da princesa.

Veja:

‘She would’ve loved to be here today’

The Prince of Wales speaking when asked about The Princess of Wales 🤍 pic.twitter.com/JP3J4Jfj5I

— Imperial Material ♚ (@royalistinusa) June 5, 2024