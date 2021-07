VÍDEO: Juan Branda garante foco em recuperação e diz: ‘Precisamos estar mais unidos que nunca’

Durante coletiva concedida após a derrota do São Paulo, de virada, por 2 a 1, contra o Red Bull Bragantino, o auxiliar técnico da equipe, Juan Branda, que substituiu Hernán Crespo na partida, falou que o foco do clube é se recuperar na tabela do Brasileirão. O argentino pediu, ainda, a união da torcida e do elenco para recuperar a boa fase.

Juan Branda em coletiva (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

