Vídeo: Jovens são executados em Nova Iguaçu em plena luz do dia

Um vídeo flagrou a execução de dois jovens em um dos acessos ao Morro do Cotó, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A área onde aconteceu o homicídio é disputada entre milícia e tráfico. As informações são do G1.

No registro feito por uma moradora, é possível ver os dois garotos sendo baleados a sangue frio por um homem branco, de boné preto, usando uma camisa preta, que estava acompanhado de um comparsa, que dirigia um Peugeot prata.

Segundo a a Secretaria da Polícia Militar, o 20ºBPM (Mesquita) “foi acionado para checar ocorrência de homicídio no bairro Cerâmica. No local, encontraram dois corpos com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada”. A Polícia Civil está liderando a investigação do crime.

Na filmagem, é possível ouvir o criminoso gritando para os jovens deitarem no chão. Os dois então deitam no meio fio. O assassino revista os dois rapazes e não encontra nada. Quando o motorista do Peugeot se aproxima com o carro, o suspeito dispara quatro tiros, dois em cada vítima. Na sequência, o homem entra no carro com o comparsa e foge.

De acordo com o G1, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a relação deste crime com o intenso tiroteio que apavorou moradores da região na madrugada da última quarta-feira (02). Uma guerra entre milicianos e traficantes pelo controle do Morro do Cotó seria o motivo do confronto.

Morro do coto, Cerâmica, Nova Iguaçu pic.twitter.com/zJK0vZeTnY — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) June 2, 2021

Veja também