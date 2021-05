Vídeo: Jovem perde emprego após invadir recinto de macacos em zoológico

A jovem Lucy Rae, que foi flagrada dentro do recinto reservado a macacos-aranha no Zoológido de El Paso, nos Estados Unidos, acabou sendo demitida do escritório de advocacia onde trabalhava.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Lucy é vista próxima a dois animais, enquanto aparentemente tenta alimentá-los com “salgadinhos”.

Mason Kleist, o zelador da instalação, disse ao canal ABC 7 que Rae não apenas se colocou em perigo, como também poderia ter prejudicado os macacos com alimentos com os quais eles não estão acostumados. “Eles podem ser macaquinhos, mas podem levá-lo ao chão se quiserem”, afirmou.

Kleist ainda comentou que Lucy expôs os animais do recito ao risco de serem contaminados pela Covid-19. “Tomamos as medidas necessárias para evitar que eles contraíam a doença, então alguém entrar lá e dar comida das mãos poderia estragar tudo”, disse.

Joe Montisano, diretor do zoológico, usou palavras como “estúpida” e “sortuda” ao se referir à jovem e planeja apresentar queixa contra ela nos próximos dias.

Em comunicado, o escritório no qual Rae trabalhava disse não aceitar o “comportamento irresponsável e imprudente” apresentado pela ex-funcionária.

Instagram will load in the frontend.

Veja também