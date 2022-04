Vídeo: Jovem leva mordida no ombro após se esbarrar em homem em academia

Uma jovem, de 24 anos, foi agredida com uma mordida no ombro em uma academia de Rio Verde (GO), no último dia 13. De acordo com a vítima, o homem a atacou depois que ela esbarrou na mão dele. Imagens de câmeras de segurança mostram o agressor rindo após o ocorrido. As informações são do G1.





Conforme os responsáveis pela academia, o homem chamou o ato de “engano” e “pediu desculpas pelo constrangimento”. A administração do estabelecimento informou ainda que ele não frequenta mais a academia.

Segundo a academia, após o ato, a mulher foi amparada “com o que foi necessário”. “Ela estava muito nervosa, então foi embora e no dia seguinte acionou a Polícia Civil”, complementou a academia.

De acordo com a delegada Taisa Antonella, o homem já foi intimado e deve prestar esclarecimentos sobre o ocorrido ainda nesta semana. Ele deve responder pelo crime de lesão corporal.