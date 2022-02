Vídeo: Jovem faz apologia ao nazismo e é expulso de bar ao ameaçar frequentadores

Circulou nas redes sociais um vídeo que mostra um rapaz usando uma camiseta com símbolo nazista em um bar, em Teresina, Piauí. Ao ser questionado por outros frequentadores do estabelecimento, ele realizou uma saudação que era feita ao líder do nazismo, Adolf Hitler, e ameaçou as pessoas com uma faca. Nesse momento, ele foi expulso do local pelo proprietário. As informações são da Revista Forum.

🔴 Na zona sul de Teresina (PI) um homem usando camiseta com símbolo nazista sauda Hitler e faz ameaças contra pessoas em bar: pic.twitter.com/dBXjW9BkDn — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) February 11, 2022

No vídeo, divulgado pelo perfil do jornalista Kallil Oliveira, é possível ver o momento em que o rapaz realizou a saudação nazista e gritou: “Grande raça ariana! Grande raça ariana”.

Ao ser confrontado pelos frequentadores do bar, ele tirou uma faca da cintura e ameaçou as pessoas.

Nesse momento, o proprietário do estabelecimento pede para o rapaz ir embora. Ele tentou argumentar, mas foi expulso do bar.

