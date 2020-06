Vídeo: Jovem é agredida com socos e comentários racistas por vizinhos

A universitária Dayse Brilhante, de 22 anos, foi agredida com socos, pontapés e puxões de cabelo por vizinhos enquanto passeava com o cachorro no condomínio onde mora em Manaus (AM), na quinta-feira (25). As informações são do G1.

Segundo a jovem, os vizinhos estavam embriagados e faziam uma festa no local. Além das agressões físicas, o grupo também fez comentários racistas. O caso ocorreu em frente à casa de um coronel da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Dayse percebeu que estava sendo filmada e que os vizinhos estavam fazendo comentários racistas sobre ela. A jovem se aproximou do local e perguntou o motivo deles estarem fazendo aquilo, mas ninguém respondeu.

Em seguida, a jovem seguiu em direção à casa onde mora, no entanto, foi surpreendida com agressões feitas pela esposa do coronel. Câmeras de segurança gravaram a estudante pedindo socorro e tentando fugir das agressões. Logo depois, outras pessoas também a agridem.

VÍDEO DA AGRESSÃO COMETIDA CONTRA MINHA FILHA. COMPARTILHEM E NÃO DEIXAREMOS ESSES COVARDES IMPUNES Posted by Letícia Brilhante on Monday, June 29, 2020

Dayse procurou ajuda na portaria, mas o porteiro também foi agredido. O síndico e a mãe da garota tentaram ajudar e também foram agredidos.

Segundo o advogado da família, Josemar Berçot, quatro agressores foram parcialmente identificados e devem ser intimados para prestar depoimento. Em entrevista ao G1, Berçot afirmou que eles podem responder pelos crimes de injúria, injúria racial e lesão corporal.

Em entrevista à Rede Amazônica, o delegado Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que os vizinhos também registraram um boletim de ocorrência contra Dayse. Nos dois boletins, segundo o delegado, foram expedidas solicitações de corpo de delito e será instaurado inquérito policial para a elucidação da ocorrência.

