Vídeo: Jovem cai de cabeça no asfalto após se exibir em janela de carro em movimento

Uma jovem russa, que se exibia peja janela de um carro em movimento, acabou caindo de cabeça no asfalto da cidade de Makhachkala, na Rússia.

Segundo o jornal ‘Sun’, no momento da queda, a jovem realizava movimentos de dança do ventre com metade do corpo para fora de janela traseira do veículo.

Ao decorrer do trajeto, a russa acabou se desequilibrando e caindo de cabeça na avenida. Alguns motoristas que estavam atrás do veículo pararam para socorrer a ‘dançarina’, mas a jovem se levantou e correu de volta para o automóvel em que estava.