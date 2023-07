Vídeo: Jornalista se diverte ao descobrir que virou meme durante reportagem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 9:41 Compartilhe

A jornalista Anita Prado viralizou nas redes sociais ao aparecer escondendo um microfone durante uma reportagem para a TV Globo. A ação da comunicadora aconteceu para conseguir um depoimento de um homem envolvido em uma organização social com contratos avaliados em mais de R$ 800 milhões com prefeituras do estado do Rio de Janeiro.

O entrevistado de Anita era Alexandre Abreu, presidente do IMP (Instituto de Medicina e Projeto), que teria faturado milhões durante anos, mas que ainda assim estaria vivendo hoje em dia com dificuldades financeiras e dependendo de auxílio do governo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, Anita aparece batendo na porta de Alexandre para conseguir entrevistá-lo. O microfone da jornalista, contudo, estava escondido e só é mostrado quando Abreu sai pelo portão.

Também nas redes sociais, o vídeo da reportagem de Anita acabou virando um meme, que divertiu os internautas pela sagacidade da jornalista para conseguir a entrevista.

Não acredito que virei meme. Agora vão descobrir meu truque! 😂 https://t.co/k4aNGKtUTA — Anita Prado (@_anitaprado) July 11, 2023

