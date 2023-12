Vídeo: Jojo Todynho vai à delegacia e denuncia racismo em feira de Fortaleza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/12/2023 - 9:42 Para compartilhar:

A cantora e apresentadora Jojo Todynho usou seu perfil do Instagram na noite de sábado, 16, para contar aos seguidores que foi à Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência após sofrer racismo durante um passeio em uma feira livre de Fortaleza, no Ceará.

A famosa disse que estava fazendo compras no local quando uma vendedora ofereceu um presente em troca de uma postagem marcando o perfil da loja nas redes sociais. Ela agradeceu, não aceitou a proposta e sofreu uma ofensa racista.

“Ela falou assim: ‘Você pode ir à minha loja que vou te dar um presente e você me marca no Instagram’. Falei pra ela: ‘Não, obrigada, não quero, não’. Ela falou assim: ‘Esses pretos são todos arrogantes’. Terminei de pagar o que estava pagando e fui falar com ela. Está gravado aqui no meu telefone e está gravando também a administradora da feirinha vindo me pedir desculpas porque ela estava presente e viu tudo o que aconteceu. Quem que respeito, se dá o respeito”, disse.

“Logo com quem ela foi falar, todo mundo que estava presente viu o que aconteceu, não abaixo a cabeça para ninguém. As pessoas têm que entender que racistas não passarão. O mundo depois fala que a gente quer se vitimizar, que sou barraqueira, sou, até morrer vou colocar cada um em seu devido lugar. Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas respeitar é um dever de todos”, desabafou. Em sequência, ela mostrou uma foto na porta da Polícia Civil do Ceará. Já no hotel, Jojo Todynho afirmou que fez a denúncia e a mulher que a ofendeu foi até a polícia se justificar acompanhada de um advogado.

“Estou muito triste, não desejo para ninguém. Não tenho palavras. A mesma justificativa de sempre, ela apareceu e falou que não falou isso. ‘Meu marido é preto, meus filhos são pretos’. Pediram para não fazer o B.O, porque não tinham estrutura, mas estavam lá com advogado. Para finalizar, fui buscar a melhor maneira, estudo para isso, para fazer a justiça prevalecer. Fui para a delegacia, minha vontade era tomar outra atitude, era, mas estou estudando para fazer as cosias valerem pela lei. Daqui para frente, minha advogada vai resolver”, revelou.

🚨AGORA: Após viralizar vídeo de Jojo Todynho discutindo com uma senhora em Fortaleza, a influenciadora se pronunciou e deu detalhes da treta. “Não importa se tem 40, 50 ou 60 anos. Racistas não passarão” pic.twitter.com/zYRak1t6yW — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 17, 2023

