Após a classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil, os jogadores foram festejar perto da área destinada aos torcedores flamenguistas na Arena da Baixada. O gol da partida foi marcado por Pedro. Agora, o Rubro-Negro aguarda o vencedor do confronto entre América-MG e São Paulo. Confira o player acima.

Flamengo elimina o Athletico-PR na Arena da Baixada (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

