Vídeo: Jogadores do Palmeiras parabenizam Danilo por convocação

Principal novidade da convocação de Tite nesta quarta-feira (11), o volante Danilo foi parabenizado pelos companheiros de Palmeiras após ser chamado para defender as cores da Seleção Brasileira. As informações são da Gazeta Esportiva.





Nas redes sociais, o Alviverde Paulista publicou um vídeo mostrando os companheiros do jogador celebrando a primeira convocação do jovem, de 21 anos.

Tá pouco feliz a minha #CriaDaAcademia? 🫶



Durante a ativação física, o elenco parabenizou Danilo pela convocação para a Seleção Brasileira 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/k56OqwVN2d — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 11, 2022

Além do vídeo, o Palmeiras ainda fez uma publicação especial celebrando a convocação do atleta. “É cria da academia, né? Danilo também foi chamado para os próximos três confrontos da Seleção Brasileira! É a primeira convocação do camisa 28 como profissional. Voa, moleque!”, escreveu o clube.