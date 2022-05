VÍDEO: jogadores do Flamengo se unem e abraçam Paulo Sousa após gol na Libertadores

Sob protestos, Paulo Sousa foi, literalmente, abraçados pelos jogadores – titulares e reservas – do Flamengo. Nesta terça-feira, logo após Willian Arão abrir o placar no Maracanã, em jogo contra a Universidad Católica, pela Libertadores, todo o grupo rubro-negro se uniu para demonstrar apoio ao treinador, alvo de críticas recentes da torcida. Veja no vídeo acima.





Antes de a bola rolar, alguns torcedores levaram faixas e cartazes pedindo a saída de Paulo Sousa. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, e Rodolfo Landim, presidente, também foram cobrados – e xingados.

Jogadores titulares e reservas foram à área técnica abraçar o Paulo Sousa (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

