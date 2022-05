Vídeo: Jogadora dá chute no meio das pernas de árbitro após expulsão

Na última sexta-feira (29), a partida entre as Leones del Norte e o Club Ñañas, do Equador, ficou marcada pela agressão de uma jogadora ao árbitro da partida. As informações são do UOL.





Vendo seu time perder de virada a partida, a atacante Shirley Caicedo, das Leones del Norte, ficou muito irritada com a arbitragem após o apito final. Ela chutou a bola na direção do árbitro e acabou sendo expulsa. Depois, a camisa 11 andou em direção ao juiz e acertou um chute no meio das pernas dele.

A federação equatoriana abriu um inquérito para punir a jogadora e ela deve receber uma longa suspensão dos gramados.