Vídeo: Javier Milei faz apresentação de rock durante lançamento de novo livro

O presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma apresentação de rock durante a noite desta quarta-feira, 22, no lançamento de seu novo livro de economia – intitulado de “Capitalismo, socialismo e a armadilha neoclássica” – que ocorreu no Luna Park, uma casa de eventos em Buenos Aires.

O chefe de estado cantou a sua versão de “Panic Show”, música do trio argentino La Renga, inicialmente para dez mil pessoas, mas parte do público deixou o espaço com o tempo.

🇦🇷🦁| Javier Milei cantando “Panic Show” en el Luna Park. Clip de @BreakPoint_MP pic.twitter.com/xZ1k0O2VrT — 🇪🇸 | Santiago Rey | 🇦🇷 (@i_santiago_rey) May 23, 2024

Após a apresentação, Milei discorreu sobre o seu 13º livro, em um discurso que criticou o socialismo, defendeu monopólios, negou a existência de possíveis falhas no mercado capitalista e declarou que o aborto é um mecanismo que serve para “massacrar populações”.

No dia do lançamento do livro, o dólar paralelo atingiu um novo recorde nominal de 1.280 pesos. Metade da população argentina vive na pobreza e os preços estão 290% mais altos do que no ano passado.

A apresentação também ocorreu em um contexto de crise diplomática entre a Argentina e a Espanha, após o governo do país europeu anunciar a retirada de sua embaixadora em Buenos Aires.