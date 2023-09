Vídeo: Jão ganha lambida de João Guilherme em novo clipe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 13:11 Compartilhe

Nesta quinta-feira, 14, o cantor Jão lançou o clipe da música ‘Me Lambe’, que faz parte do álbum ‘Super’, lançado em agosto deste ano, que conta com participação do ator João Guilherme.

No clipe, o filho de Leonardo aparece com uma máscara de gatinho e, ao encontrar o músico, se revela e dá uma lambida no rosto de Jão.

O anúncio de que a música contaria com um videoclipe, com a participação do filho de Leonardo, foi feito nesta quarta-feira, 13, e agitou as redes sociais.

Ao divulgar o clipe, os dois trocaram uma série de elogios. “Sou seu fã, meu xará”, escreveu João Guilherme,. “Eu que sou seu fã, Jão Guilermeee’, brincou Jão.

A versão ao vivo de Me Lambe foi divulgada no canal do YouTube do artista há três semanas e já soma mais de 1,2 milhão de visualizações.

