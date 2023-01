VÍDEO: Iza visita Bangkok e mostra sua culinária bizarra, tem até escorpião no espeto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 8:25 Compartilhe

A cantora IZA está visitando Bangkok, na Tailândia, e de lá tem mostrado um pouco cultura tailandesa. O que mais chamou a atenção da cantora neste primeiro momento foi a gastronomia de rua um tanto diferente, como escorpiões no palito, por exemplo.





No stories do Instagram a cantora postou vídeos vários vídeos da culinária peculiar do local. “Tu encara?”, questionou ela aos seguidores. Em uma parte do vídeo, IZA achou o refrigerante fez careta ao tomar uma pepsi local….muito doce.

A comida tailandesa é conhecida internacionalmente por ser ao mesmo tempo salgada, doce, ácida e apimentada. São sensações até então pouco experimentadas pelos brasileiros.





