Vídeo: Irmãs gêmeas são pedidas em casamento pelo mesmo homem

Denominadas como “as gêmeas mais idênticas do mundo”, as irmãs Anna e Lucy DeCinque foram pedidas em casamento ao mesmo tempo e pelo mesmo homem. Ambas aceitaram.

O pedido, feito por Ben Byrne, foi exibido no programa ‘Extreme Sisters’, do canal de televisão norte-americano TLC. “Somos as gêmeas mais sortudas do mundo. Compartilhamos um homem que nos ama totalmente pelo o que somos. Ben é nosso herói. Ele é nosso Príncipe Encantado”, disse a dupla.

“Vocês significam o mundo para mim, quero mostrar que estou comprometido”, afirmou Ben. Moradores da Austrália, o trio não pode casar legalmente, devido a lei de poligamia no país. Porém, as gêmeas sugeriram lugares como Malásia ou Indonésia para formalizarem a união.

Anna e Lucy são gêmeas idênticas e já gastaram mais de 700 mil dólares (R$ 3,5 milhões) para ficarem ainda mais parecidas.

