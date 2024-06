Vídeo: Influenciadora Clara Maia salva vida do filho após engasgo com leite

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 12:55 Para compartilhar:

O casal de influenciadores Clara Maia e André Coelho passou um susto na tarde de quarta-feira, 5. José, gêmeo de João, de um mês, engasgou com o leite 1 hora após a mamada. O momento foi registrado por uma câmera de segurança no quarto dos bebês.

Conforme as imagens, André, que estava com José, percebeu que o filho havia perdido o ar. Desesperado, ele chamou por Clara, que imediatamente pegou o bebê e iniciou as técnicas de manobra de Heimlich. Após três minutos de tentativa, a influenciadora conseguiu salvar o recém-nascido, que voltou a respirar.

No Instagram, o casal compartilhou o momento. Na legenda, Clara alertou sobre a importância do conhecimento de primeiros socorros. “Todos, absolutamente todos deveriam saber a manobra de Heimlich. Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de 1h da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio pra fazer o que precisava ser feito, mesmo com o caos instaurado, cachorro e desespero”, declarou.

“Eu nem ouvi o André pedindo o menino, anulei tudo e fiquei focada nele já que eu sabia o que tava fazendo e não podia parar até ele respirar. Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade, mas Deus cuidou e deu tudo certo”, detalhou.

Por fim, Clara refletiu que primeiros socorros deveria ser matéria no colégio. “Deveríamos crescer sabendo, essa manobra salva vidas! Hoje foi a do José, mas poderia ser qualquer outro bebê ou pessoa”, concluiu.

