Vídeo: incêndio em parque da Disney força evacuação de visitantes

Um incêndio de grandes proporções ocorreu no parque Epcot do Disney World, na Flórida, Estados Unidos, forçou a evacuação de visitantes no sábado, 22. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça perto da réplica da Torre Eiffel. As informações são do canal Fox35 Orlando.

Fire at Disney Epcot pic.twitter.com/PRhRSiaVHD — Ryan (@ryanwmsn) March 22, 2025

Visitantes da atração Remy’s Ratatouille Adventure ficaram desesperados com o ocorrido, durante o Festival Internacional de Flores e Jardins do Epcot.

Bombeiros do Central Florida Tourism Oversight District agiram rapidamente para extinguir o incêndio. Um porta-voz da Disney informou que o acidente foi causado por um refrigerador, que estava alojado atrás do Pavilhão da França, em uma área de bastidores. Ninguém ficou ferido.

As causas concretas do incêndio ainda são investigadas. O pavilhão onde fica a atração reabriu novamente para visitantes no início da noite.