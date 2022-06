Vídeo: Incêndio atinge hospital em Copacabana, no RJ

Na manhã desta quarta-feira (08), um incêndio foi registrado no hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro. As informações são do R7.

Conforme informações iniciais, o fogo teria iniciado no gerador e, por volta das 10h20, já teria sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. O incidente não deixou vítimas.





Segundo a Record TV Rio, o hospital foi evacuado e as cirurgias suspensas. Os pacientes foram encaminhados para uma escola vizinha à unidade de saúde.