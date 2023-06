Vídeo: Humorista critica Neymar durante show de stand up

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2023 - 8:42 Compartilhe

Durante seu show de stand up, a humorista Bruna Louise criticou o pedido de desculpas que Neymar fez para a companheira, a influenciadora Bruna Biancardi, após traí-la.

“Meu Deus do céu. Neymar traiu a mulher grávida. Neymar pediu desculpas e os amigos estão tudo apoiando. Os amigos dele vão lá nesse post: ‘Aí, campeão. Força, guerreiro. O amor vence tudo'”, começou Bruna.

Na publicação citada por Bruna, o jogador se desculpa com Biancardi por traí-la, além de expor o acontecimento para milhões de pessoas. Nos comentários do post, diversos amigos de Neymar tentaram contornar a situação.

Também na apresentação, Bruna comparou a diferença de tratamento entre homens e mulheres quando o assunto é traição.

“Cadê o cancelamento? Vocês lembram de quando saiu aquele boato de que Luísa Sonza traiu o Whindersson Nunes? ‘Put*, vagabun**, queria que estivesse no submarino'”, disse a humorista.

“Trataram a Luísa como se fosse Maria Madalena, apedrejada. E o menino Ney estão tratando como se fosse Jesus… O que não faz sentido: um dos discípulos de Jesus se chamar Gil Cebola”, acrescentou.

Gil Cebola, citado pela humorista, é um dos amigos mais próximos do jogador. Os dois se conhecem desde pequenos e o colega mora junto do atacante.

Ainda no show de stand-up, Bruna citou os problemas de Neymar com a Receita Federal. O craque do Paris Saint-Germain foi multado por sonegação de imposto.

“Agora, de toda a história, o que mais impressionou foi Neymar vir a público, assumir que traiu, pedir desculpa. Ele declarou a culpa. Um homem que não declara imposto de renda”, completou.

As críticas de Bruna Louise ao jogador podem ser assistidas neste link.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias