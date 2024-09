Vídeo: homem vestido de PM anuncia assalto em agência financeira do Maranhão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 14:13 Para compartilhar:

Um homem uniformizado com a farda da Polícia Militar do Maranhão anunciou um assalto em uma agência financeira de Pinheiro (MA) – município localizado a cerca de 115 quilômetros de São Luís (MA) – na manhã da quinta-feira, 12. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito saca uma arma e rende o segurança do estabelecimento.

+ Operação 18 Minutos: desembargadores do Maranhão receberam R$ 1,4 mi em 2024

+ Grupos de bumba-meu-boi são mapeados no Maranhão

Confira o vídeo:

O homem fardado não é agente da Polícia Militar (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Na gravação, feita por câmeras de segurança do local, é possível notar a movimentação do suspeito que saca uma arma e rende o vigia do estabelecimento. Depois disso, outro homem vai até o cofre da agência e rouba os itens de valor.

Em contato com o site IstoÉ, a SSP-MA (Secretaria de Segurança Pública do Maranhão) informou que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e, posteriormente, anunciaram o assalto. O suspeito que está fardado com vestes da Polícia Militar não integra a corporação. Ainda, as forças de segurança apuram como o sujeito adquiriu tal uniforme.

De acordo com o órgão, as autoridades analisam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos e realizar buscas pelos envolvidos. Uma equipe especializada do Dcrif (Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras) da Seic (Superintendência de Investigações Criminais) foi destacada para acompanhar a ocorrência.