Vídeo: Homem usa jacaré como ‘arma’ e ameaça pessoas durante briga em praia do RJ

Um homem usou um jacaré pequeno como “arma” durante uma briga na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. O episódio aconteceu na última quarta-feira (20) e foi registrado em vídeo que está circulando nas redes sociais. As informações são do G1.

No vídeo, é possível ver uma discussão entre dois homens quando um deles pega um jacaré e começa a ameaçar o outro colocando o animal próximo a ele. Segundo a Defesa Civil, um guarda-vidas tentou conter a confusão, mas também foi ameaçado com o jacaré. Confira o vídeo:

JACARÉ VIRA ARMA DE BRIGA



Uma cena surreal assustou quem passava pela praia da Macumba, no Rio de Janeiro.



Dois homens brigavam por um filhote de jacaré quando, durante o duelo, o réptil virou uma arma, tendo a boca apontada para o oponente. pic.twitter.com/R7sxYrshLa — O Tempo (@otempo) October 23, 2021

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para capturar o jacaré e o soltou em seu habitat natural, no Parque Natural Municipal de Marapendi.

