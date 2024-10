Vídeo: homem morde sucuri para escapar de ataque em rio no Pará

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 14:29 Para compartilhar:

O vídeo de um homem sendo atacado por uma sucuri viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O caso ocorreu em Terra Santa, no oeste do Pará. As imagens foram publicadas no último domingo, 29, e vem gerando grande repercussão desde então.

Na gravação, um homem não identificado é visto com a serpente enrolada nos braços. Em uma grande demonstração de coragem, o rapaz morde o animal, que finalmente o solta.

Em um barco na beira do rio, homens seguram a cabeça da serpente e a impedem de voltar para a água.

Até o momento, informações sobre o homem atacado não foram divulgadas.

Nas redes sociais, o biólogo Henrique Abrahão Charles, que possui mestrado em Biologia Animal, afirma que o animal estava empalado por um arpão e que por isso a cobra estava atacando o homem.

