Vídeo: Homem mata ex-mulher a tiros em Teresina

A mulher Ana Valeska Araújo foi morta a tiros pelo ex-marido Wagner Dias Freitas, em frente a uma loja em Teresina (PI), no sábado (12). Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem armado corre atrás da vítima. As informações são do G1.

Conforme as gravações, Wagner estacionou o carro dele ao lado do veículo da ex-mulher e aguardou ela sair da loja. Ana que estava acompanhada de um rapaz guarda as compras no carro. Assim que a vítima senta no banco do motorista, Wagner sai e invade o veículo da mulher.

Na sequência, a vítima corre pela calçada para voltar para dentro da loja, mas é alcançada pelo ex-marido, que segura Ana e atira. Em seguida, Wagner atira contra si mesmo.

De acordo com a polícia, Ana e Wagner estavam separados após anos de casamento. O casal tinha dois filhos. Segundo familiares, a vítima já havia relatado que estava sofrendo ameaças do ex-marido.

No entanto, segundo a delegada Luana Sena, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) responsável pelo caso, a vítima não tinha registrado Boletim de Ocorrência nem medida protetiva contra o agressor.

