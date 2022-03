Vídeo: Homem invade casa, cheira calcinhas, veste e se masturba com as peças íntimas

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem invadiu uma residência na comunidade Boa Vista do Cuçari, em Prainha, Pará. Ele pegou algumas calcinhas no varal, as cheirou, vestiu e se masturbou com as peças íntimas. Nesta sexta-feira (25), ele foi preso pela Polícia Civil. As informações são do G1.

No vídeo, divulgado pelo canal no YouTube F5 Conchal e Região, é possível ver o homem vestido com uma calcinha branca.

O proprietário da residência, Nicodemos Carvalho dos Santos, afirmou que essa não foi a primeira vez que o homem fez isso.

Segundo ele, a família precisou mudar de endereço três vezes para tentar fugir do homem.

“Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa três vezes por causa desse maníaco. Ele entrava em casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas no varal. Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer”.

Após ser detido, o homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre.

