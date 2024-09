Vídeo: homem escapa de policiais e foge de julgamento usando bicicleta em Minas Gerais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 11:50 Para compartilhar:

Um homem foi capturado pelas autoridades mineiras após escapar de uma cela do Fórum de Muriaé (MG) – cidade localizada a cerca de 310 quilômetros de Belo Horizonte (MG) – depois de passar por um julgamento e fugir de bicicleta pelas ruas do município na tarde desta quinta-feira, 26. As imagens do homem evadindo as forças de segurança viralizaram nas redes sociais.

Na gravação, é possível notar o momento em que o sujeito é atingido por um carro enquanto andava de bicicleta e, posteriormente, pego por uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais.

Em contato com o site IstoÉ, a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais) informou que a fuga ocorreu pouco depois de um julgamento, por volta das 12h30. De acordo com o órgão, o homem furtou uma bicicleta para tentar evadir as autoridades, mas caiu nas imediações de uma rodoviária e foi recapturado.

A pasta acrescentou que o sujeito foi levado para atendimento em uma unidade de saúde e, posteriormente, encaminhado ao Presídio de Muriaé. O homem será levado para Uberlândia (MG), onde estava encarcerado anteriormente, nesta sexta-feira, 27. “Em função da fuga, o preso vai responder por falta disciplinar”, pontuou a Sejusp.

Procurado pelo site IstoÉ, o TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) declarou que o sujeito é julgado por um processo de homicídio qualificado. A acusação cita que o homem executou Wilson Silva Souza, morto em 2023, dentro do veículo da vítima a mando de outro indivíduo que integrava uma facção criminosa.

A decisão da audiência do Tribunal do Júri realizada antes do homem fugir de bicicleta não foi divulgada.