Vídeo: Homem é preso após agredir e roubar passageiro na estação da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo

Um homem foi preso após agredir e roubar um passageiro dentro da estação da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, nesta sábado, 13. O momento do ataque foi registrado em vídeo por uma testemunha. Veja abaixo:

O suspeito chamou a atenção após começar a discutir com a vítima. O rapaz mais novo agride o outro, que cai e, então, o agressor começa a desferir socos.

Segundo publicação no portal g1, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) teria informado que o suspeito da agressão é um faxineiro, e a vítima seria um administrador. A identidades não foram reveladas.

O homem foi preso com quatro perfumes e 33 pacotes de bolacha que pertenciam à vítima.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro, no Centro da capital paulista, como roubo.