Vídeo: Homem é flagrado pendurado em ônibus no Rio de Janeiro

Um homem foi flagrado pendurado na traseira do ônibus do BRT no domingo (11), em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um vídeo do momento, gravado por um motorista, viralizou nas redes sociais.

De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, quando este tipo de comportamento é verificado no monitoramento do centro de controle operacional, o motorista é orientado a parar imediatamente e só seguir viagem quando a pessoa sair.

Ainda segundo a prefeitura, as autoridades competentes também são acionadas para tomar as medidas cabíveis.

