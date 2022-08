Vídeo: Homem é autuado por maus-tratos ao pegar boto-cor-de-rosa pela cauda em MT

A Polícia Militar autuou um homem, de 21 anos, por maus-tratos ao pegar um boto-cor-de-rosa pela cauda. O caso ocorreu em uma área conhecida como Recanto dos Botos, no Lago dos Veados, localizado na cidade de Luciara (MT). Os agentes encontraram o rapaz depois de uma denúncia anônima. As informações são do G1.







No vídeo, divulgado pelo canal “Isso É Notícia” do YouTube, é possível ver o momento em que o homem agarrou o boto-cor-de-rosa pela cauda. Para isso, algumas pessoas colocaram um pedaço de peixe na água para atrair o mamífero.

Conforme o registro policial, o rapaz usou “força física” e “segura à força” o boto.

O homem afirmou em depoimento que “estava em confraternização com familiares e que foi alimentar o boto, como de costume cultural no acampamento, onde, sem intenção de maltratar ou machucar o mamífero, o mesmo decidiu fazer uma brincadeira para a família, em que segurou o boto pela cauda”.

Depois, o rapaz assinou um termo circunstanciado no qual se comprometeu a comparecer, em 13 de setembro, na audiência marcada no Juizado Especial Criminal da Comarca de São Féliz do Araguaia.

Caso seja condenado, ele pode pegar uma pena varia de três meses a um ano de prisão e multa.